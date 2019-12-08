Фанаты «Сочи» и «Рубина» ушли с матча

Фанаты «Сочи» и «Рубина» покинули стадион «Фишт» во время матча 19-го тура чемпионата России.

Болельщики хозяев оставили баннер «Фанат — не преступник», который быстро сняли стюарды.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в знак протеста против задержаний болельщиков красно-белых перед игрой с «Зенитом».

Фан-сектор Сочи (такой оказывается есть) ушёл на 30-й pic.twitter.com/POvIsaaWUJ — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) December 8, 2019

Рубин тоже ушёл pic.twitter.com/8mteCq11H1 — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) December 8, 2019

Оставили баннер «Фанат — не преступник». Стюарды быстро стянули pic.twitter.com/kzHST38TIJ — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) December 8, 2019

Трансляция матча «Сочи» — «Рубин»