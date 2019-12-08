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Фанаты «Сочи» и «Рубина» ушли с матча

17:12

Фанаты «Сочи» и «Рубина» покинули стадион «Фишт» во время матча 19-го тура чемпионата России.

Фан-вираж &laquo;Зенита&raquo;: во&nbsp;время воскресного матча со &laquo;Спартаком&raquo; и&nbsp;после акции в&nbsp;игре с &laquo;Динамо&raquo;.Фанаты уходят со стадионов. Акция протеста в РПЛ

Болельщики хозяев оставили баннер «Фанат — не преступник», который быстро сняли стюарды.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в знак протеста против задержаний болельщиков красно-белых перед игрой с «Зенитом».

Трансляция матча «Сочи» — «Рубин»

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