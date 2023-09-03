Фанаты освистали Фернандеса перед матчем ЦСКА — «Зенит»
Болельщики освистали Марио Фернандеса после того, как диктор объявил его присутствие в составе «Зенита» на матч с ЦСКА.
В летнее трансферное окно 32-летний защитник, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».
Фернандес провел за сине-бело-голубых 8 матчей, не отличившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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