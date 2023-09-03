Фанаты освистали Фернандеса перед матчем ЦСКА — «Зенит»

Болельщики освистали Марио Фернандеса после того, как диктор объявил его присутствие в составе «Зенита» на матч с ЦСКА.

В летнее трансферное окно 32-летний защитник, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».

Фернандес провел за сине-бело-голубых 8 матчей, не отличившись результативными действиями.