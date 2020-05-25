Фанатское полотно, залп из пушки Петропавловской крепости. «Зенит» отмечает юбилей

25 мая 2020 года футбольному клубу «Зенит» исполняется 95 лет.

Главные городские события, посвященные юбилею сине-бело-голубых, проходят в сердце Петербурга, объединяя Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова и акваторию Невы.

В 6 утра по петербургскому времени один из самых больших тепловых аэростатов в России (объемом 10 тысяч кубических метров) взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное объединенным фанатским движением.

Акция завершилась на земле ярким пиротехническим шоу фанатов.