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Фанатское полотно, залп из пушки Петропавловской крепости. «Зенит» отмечает юбилей

12:32
«Зенит» отмечает 95-летний юбилей. Фото ФК «Зенит» «Зенит» отмечает 95-летний юбилей. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» отмечает 95-летний юбилей. Фото ФК «Зенит»
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25 мая 2020 года футбольному клубу «Зенит» исполняется 95 лет.

Главные городские события, посвященные юбилею сине-бело-голубых, проходят в сердце Петербурга, объединяя Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова и акваторию Невы.

В 6 утра по петербургскому времени один из самых больших тепловых аэростатов в России (объемом 10 тысяч кубических метров) взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное объединенным фанатским движением.

Акция завершилась на земле ярким пиротехническим шоу фанатов.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/

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