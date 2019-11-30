Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Шестеро болельщиков «Спартака» были задержаны в Санкт-Петербурге после матча молодежного первенства РПЛ с «Зенитом» за оскорбления в адрес Артема Дзюбы, информирует «Фонтанка». Они назвали игрока сине-бело-голубых кривоногим.

По данным источника, борцы с экстремизмом следили за фанатами в ходе матча. После фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел.

Напомним, что российские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Позднее оскорбления звучали в ходе матча «Урал» — «Спартака». Клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.