Фанатов «Спартака» не выпускали со стадиона более часа после окончания матча с «Локомотивом»

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Известный болельщик красно-белых Николай Сурин, больше известный как Николай Угодник, сообщил в своем Twitter, что фанатов гостей не выпускали со стадиона «РЖД Арена» спустя 45 минут после окончания встречи.

45 минут после матча.

Стоим. Ждем.@rfpl доколе при посещаемости в 22000 будем ждать так долго на осенних холодных секторах? pic.twitter.com/idjVwAKZRb — Угодник (@UgodnikOnTour) October 27, 2019

Выпускать болельщиков сотрудники стадиона начали в 19.30 — ровно через час после того, как прозвучал финальный свисток. Правоохранительные органы традиционно делают перерыв между выпуском болельщиков, чтобы не допустить пересечения фанатов в окрестностях стадиона.

#ЛокоСпартак Болельщиков «Спартака» Начали выпускать со стадиона только сейчас pic.twitter.com/2M1RmlWRrm — СЭ Спартак (@spartak_se) October 27, 2019

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