РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Фанатов «Спартака» не выпускали со стадиона более часа после окончания матча с «Локомотивом»

19:20
Теги:

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Известный болельщик красно-белых Николай Сурин, больше известный как Николай Угодник, сообщил в своем Twitter, что фанатов гостей не выпускали со стадиона «РЖД Арена» спустя 45 минут после окончания встречи.

Выпускать болельщиков сотрудники стадиона начали в 19.30 — ровно через час после того, как прозвучал финальный свисток. Правоохранительные органы традиционно делают перерыв между выпуском болельщиков, чтобы не допустить пересечения фанатов в окрестностях стадиона.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Локомотив — Спартак

Опрос

проголосовало: 1050
Все опросы
Какого результата «Спартак» Тедеско добьется в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир