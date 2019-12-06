«Фанат не преступник». Вираж «Зенита» после ухода оставил баннер на секторе
20:37
Фанаты «Зенита» покинули свои сектора с 40-й минуты матча 19-го тура РПЛ против «Динамо».
На секторе они оставили два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит», а также «Фанат не преступник».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».
#ЗенитДинамо Вираж оставил после ухода два баннера pic.twitter.com/d4H3hdCfHF— СЭ Футбол (@se_football) December 6, 2019
Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019
Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z
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