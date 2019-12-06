«Фанат не преступник». Вираж «Зенита» после ухода оставил баннер на секторе

Фанаты «Зенита» покинули свои сектора с 40-й минуты матча 19-го тура РПЛ против «Динамо».

На секторе они оставили два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит», а также «Фанат не преступник».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

#ЗенитДинамо Вираж оставил после ухода два баннера pic.twitter.com/d4H3hdCfHF — СЭ Футбол (@se_football) December 6, 2019

Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.



Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 6, 2019

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура