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«Фанат не преступник». Вираж «Зенита» после ухода оставил баннер на секторе

20:37
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Фанаты «Зенита» покинули свои сектора с 40-й минуты матча 19-го тура РПЛ против «Динамо».

На секторе они оставили два баннера: «Мы верим в тебя, «Зенит», а также «Фанат не преступник».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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