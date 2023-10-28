«Факел» — «Спартак»: воронежцы реализовали пенальти, Бабич получил вторую желтую карточку

Нападающий «Факела» Евгений Марков забил на 71-й минуте матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как защитник красно-белых Срджан Бабич, пытаясь выбить мяч у Маркова, попал ему ногой по голове.

Бабич получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве.