«Факел» — «Спартак»: воронежцы реализовали пенальти, Бабич получил вторую желтую карточку
Нападающий «Факела» Евгений Марков забил на 71-й минуте матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.
Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как защитник красно-белых Срджан Бабич, пытаясь выбить мяч у Маркова, попал ему ногой по голове.
Бабич получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве.
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|- : -
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|
Кр. Советов – Оренбург
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|28.10
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|
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|29.10
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|29.10
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|29.10
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|
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