Мозес может покинуть «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, ряд ближневосточных клубов заинтересован в 32-летнем игроке. Отмечается, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не хочет продавать футболиста.

Нигерийский полузащитник выступает за «Спартак» с июля 20121 года. Всего за московский клуб он провел 74 матча, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.