«Факел» — «Спартак»: видео голов

«Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

Воронежцы забили два гола во втором тайме. Счет с пенальти открыл Евгений Марков — в этом эпизоде вторую желтую карточку получил Срджан Бабич. Максим Максимов удвоил преимущество хозяев, которые победили «Спартак» впервые за 23 года.

71-я минута. Марков — с пенальти — 1:0

83-я минута. Максимов — 2:0