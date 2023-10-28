«Факел» — «Спартак»: видео голов
«Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.
Воронежцы забили два гола во втором тайме. Счет с пенальти открыл Евгений Марков — в этом эпизоде вторую желтую карточку получил Срджан Бабич. Максим Максимов удвоил преимущество хозяев, которые победили «Спартак» впервые за 23 года.
71-я минута. Марков — с пенальти — 1:0
83-я минута. Максимов — 2:0
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|
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|
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|18-20
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|
5
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|5
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|20
|
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|
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|3
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
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