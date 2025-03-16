Газзаев жестко раскритиковал арбитров матча «Локомотив» — «Динамо»: «На это было стыдно смотреть»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» раскритиковал работу судейской бригады матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (2:1).

«Говоря о судействе, то вчера оно было просто до неприличия плохо. Ну как можно было около 5-7 минут просматривать простейший момент, в котором не было никакого положения «вне игры»? Это не идет ни в какое сравнение с работой ВАР в европейских чемпионатах, где в течение 30 секунд, может около минуты разбирают момент и дают четкий ответ. Это было ужасно непрофессионально, никуда не годится, весь стадион даже начал свистеть! Честно, на это было стыдно смотреть», — сказал Газзаев «СЭ».

На 76-й минуте у железнодорожников отличился защитник Александр Сильянов. Гол засчитали после просмотра видеоповтора, который длился более 6 минут.

(Денис Сафронов)