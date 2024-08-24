«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Факела» и «Оренбурга» на матч 6-го тура РПЛ. Встреча состоится в Воронеже и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Оренбуржцы с 5 очками занимают 11-е место в чемпионате России. Воронежцы замыкают турнирную таблицу, набрав одно очко в первых пяти турах.