«Факел» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

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«Факел» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы перед игрой перенесенного 21-го тура РПЛ. Игра начнется в 18.15 мск.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Калинин, Мастерной, Багателия, Магаль, Якимов, Максимов, Суслов, Ивлев, Селе, Багамаев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Хубулов.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Евгеньев, Зотов, Печенин, Бабкин, Иванисеня, Соколов, Орозко, Карпицкий, Писарский, Шитов.