«Факел» — «Краснодар»: стартовые составы команд

«Факел» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 16-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Магаль, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Черов, Мастерной, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Кривцов, Баньяц, Пина, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Апеков, Попов.