«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд
«Зенит» примет «Ахмат» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Запасные: Королев, Иван, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассеьрра.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Ташаев, Журавлев, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Ильин, Агаларов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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