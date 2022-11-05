«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд

«Зенит» примет «Ахмат» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассеьрра.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Ташаев, Журавлев, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Ильин, Агаларов.