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Каррера: «Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре Квинси Промеса за «Спартак» в текущем сезоне.

«Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул. Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», — цитирует Карреру Sport24.

В текущем сезоне Промес провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что нидерландский полузащитник не был включен в заявку сборной свой страны на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-05-karrera-obidno-chto-ne-uvizhu-promesa-na-chm-2022-ved-on-seychas-v-otlichnoy-forme-prosto-luchshiy

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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

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2.30

Ф2(-1)

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3.10

ИТБ2 (1.5)

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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