Каррера: «Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре Квинси Промеса за «Спартак» в текущем сезоне.

«Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул. Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», — цитирует Карреру Sport24.

В текущем сезоне Промес провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что нидерландский полузащитник не был включен в заявку сборной свой страны на чемпионат мира-2022 в Катаре.