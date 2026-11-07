«Факел» — «Динамо»: Тюкавин забил в добавленное время

«Динамо» вышло вперед в конце матча с «Факелом» в 14-м туре РПЛ — 2:1.

На 90+1+й минуте счет забил Констрантин Тюкавин. 24-летний форвард отличился в третьей игре подряд. Это его 70-й гол за «Динамо».

Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Факел» — «Динамо» можно в футбольном матч-центре «СЭ».