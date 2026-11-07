«Краснодар» — ЦСКА: счет и результат матча РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало предматчевого эфира на «Матч ТВ» — в 18.30 мск, на «Матч Премьер» показ начнется в 19.25 мск. Онлайн-трансляции также заявлены на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Следить за ходом встречи, голами, статистикой и ключевыми событиями можно в матч-центре «СЭ».

На этой странице после окончания встречи появится итоговый счет матча «Краснодар» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Перед 14-м туром «Краснодар» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 23 очками. В предыдущем матче РПЛ команда Мурада Мусаева уступила «Родине» (1:2).

ЦСКА располагается на третьей строчке с 26 очками. В предыдущем туре московский клуб на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0).

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