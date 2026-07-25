Батраков о цели на сезон: «Загадывать не люблю, но хочется поднять кубок с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о цели на сезон-2026/27.



«Не люблю загадывать. Но хочется поднять кубок с «Локомотивом». Как будет — не знаю, но мы будем стараться», — сказал Батраков «СЭ».



В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграет дома в воскресенье, 26 июля, против «Ахмата». Начало матча — 17:00 по московскому времени.