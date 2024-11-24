«Факел» — «Динамо»: Фомин дальним ударом вывел гостей вперед

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Московское «Динамо» открыло счет в матче против «Факела» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте ударом из-за штрафной забил хавбек бело-голубых Даниил Фомин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».