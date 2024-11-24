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Сегодня, 17:21

«Факел» — «Динамо»: бело-голубые выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» после первого тайма на выезде обыгрывает «Факел» в матче 16-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте ударом из-за штрафной забил хавбек бело-голубых Даниил Фомин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо

Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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