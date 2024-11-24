«Крылья Советов» — «Ахмат»: видео голов

«Крылья Советов» победили «Ахмат» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет перед перерывом после сольного прохода открыл нападающий гостей Максим Самородов.

В начале второго тайма защитник самарцев Доминик Ороз сравнял счет красивым дальним ударом. В концовке победу самарцам принес Игорь Дмитриев, который ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

43-я минута. Самородов — 0:1

49-я минута. Ороз — 1:1

88-я минута. Дмитриев — 2:1