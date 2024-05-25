«Факел» — «Ахмат»: хозяева забили второй гол

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«Факел» забил второй гол в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Ахматом».

На 54-й минуте отличился нападающий Евгений Марков. Счет — 2:0.