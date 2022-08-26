Фабрицио Романо: «Челси» предложил 15 миллионов евро «Динамо» за Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за 19-летнего россиянина 15 миллионов евро — такая сумма указана в отступных для европейских клубов.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В пятницу Павел Андреев, агент Захаряна, в интервью «РБ Спорт» подтвердил заинтересованность «Челси» в полузащитнике «Динамо».