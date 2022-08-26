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Сегодня, 10:32

Фабрицио Романо: «Челси» предложил 15 миллионов евро «Динамо» за Захаряна

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за 19-летнего россиянина 15 миллионов евро — такая сумма указана в отступных для европейских клубов.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Действующий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В пятницу Павел Андреев, агент Захаряна, в интервью «РБ Спорт» подтвердил заинтересованность «Челси» в полузащитнике «Динамо».

Арсен Захарян. «Челси» хочет купить Захаряна

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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3
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7
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 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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