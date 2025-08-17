«Динамо» извинилось перед болельщиками за поражение от ЦСКА
Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала извинение перед болельщиками после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре РПЛ.
«Понимаем ситуацию и не ищем оправданий перед болельщиками. Продолжим работать, чтобы изменить положение уже в следующие выходные», — говорится в сообщении.
«Динамо» (5 очков) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей. ЦСКА (11) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».
В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».
Источник: ФК «Динамо»
