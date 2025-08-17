Футбол
17 августа, 20:42

«Динамо» извинилось перед болельщиками за поражение от ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала извинение перед болельщиками после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Понимаем ситуацию и не ищем оправданий перед болельщиками. Продолжим работать, чтобы изменить положение уже в следующие выходные», — говорится в сообщении.

«Динамо» (5 очков) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей. ЦСКА (11) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».

Источник: ФК «Динамо»
  • одьлинэ

    А чо звиняться-та? Каждое поражение - в зачет щетчика на маяке и приближает к снятию проклятия

    17.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Предлаю всем динамовцам набить на лбах татухи "Простите нас Христа ради, люди добрые!". Ну что бы не извиняться постоянно.:blush:

    17.08.2025

  • B.W.D

    Опять?

    17.08.2025

  • anatj

    У Меня только два вопроса. Сколько матчей будите извиняться? Уже второй подряд мертвый матч, пасы без продвижение , просто в ноги, команда постоянно тормозит, все разбалансированно,полностью, ужас! И второй вопрос: За,что Личку уволили, Вам мало было историй с Бесковым и Севидовым?????????

    17.08.2025

