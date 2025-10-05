Челестини — о возможном чемпионстве ЦСКА: «Продолжаем работать, все покажет июнь»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возможное чемпионство армейцев в сезоне 2025/26.

В 11-м туре красно-синие обыграли «Спартак» со счетом 3:2.

— Я никогда не устану повторять, ЦСКА обязан бороться за чемпионство. Игроки готовы к этому?

— Мы работаем с прицелом на июнь. ЦСКА не может стать чемпионом девять лет. Значит, что-то происходит, но нужно сохранять скромность. Но скромность не означает отсутствие амбиций. Мы вернулись на первое место, у нас есть пространство для маневра. Нам есть, куда расти. Наша обязанность — бороться, но к этой формулировке необходимо подходить осторожно. Продолжаем работать, все покажет июнь.

— Много критики в адрес Алеррандро и Мусаева. Как вы оцените их игру?

— Они много работают. Надо идти потихоньку, шаг за шагом. У Алеррандро не было больших возможностей ранее, он молод. В этой команде Круговой, можно сказать, дедушка. Уверен, что и Мусаев, и Алеррандро будут расти и прибавлять. Поможет терпение.

— Как вам подарок от «Спартака»?

— Матч был абсолютно одинаковым с первой по последнюю минуту. У нас было, может, 10-15 минут, где мы больше контролировали ход встречи, но «Спартак» нам создал много проблем. Когда мы начинаем комбинировать, мы становимся хорошей командой. «Спартак» нам ничего не дарил, мы провели хорошую работу. «Спартак» не подсел, он продолжал давить — мы испытывали проблемы со сдерживанием атак соперника. Моя команда могла бы выступить лучше.

— Ощутили ли вы атмосферу дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Конечно, полный стадион! Всю неделю замечал за болельщиками, что это важный матч. У меня просили автографы и говорили: «Ты должен обыграть «Спартак». Я понимаю, что это что-то особенное.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вернулся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 очками остается на пятой строчке.