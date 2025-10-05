Футбол
Сегодня, 19:45

Челестини — о возможном чемпионстве ЦСКА: «Продолжаем работать, все покажет июнь»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возможное чемпионство армейцев в сезоне 2025/26.

В 11-м туре красно-синие обыграли «Спартак» со счетом 3:2.

— Я никогда не устану повторять, ЦСКА обязан бороться за чемпионство. Игроки готовы к этому?

— Мы работаем с прицелом на июнь. ЦСКА не может стать чемпионом девять лет. Значит, что-то происходит, но нужно сохранять скромность. Но скромность не означает отсутствие амбиций. Мы вернулись на первое место, у нас есть пространство для маневра. Нам есть, куда расти. Наша обязанность — бороться, но к этой формулировке необходимо подходить осторожно. Продолжаем работать, все покажет июнь.

— Много критики в адрес Алеррандро и Мусаева. Как вы оцените их игру?

— Они много работают. Надо идти потихоньку, шаг за шагом. У Алеррандро не было больших возможностей ранее, он молод. В этой команде Круговой, можно сказать, дедушка. Уверен, что и Мусаев, и Алеррандро будут расти и прибавлять. Поможет терпение.

— Как вам подарок от «Спартака»?

— Матч был абсолютно одинаковым с первой по последнюю минуту. У нас было, может, 10-15 минут, где мы больше контролировали ход встречи, но «Спартак» нам создал много проблем. Когда мы начинаем комбинировать, мы становимся хорошей командой. «Спартак» нам ничего не дарил, мы провели хорошую работу. «Спартак» не подсел, он продолжал давить — мы испытывали проблемы со сдерживанием атак соперника. Моя команда могла бы выступить лучше.

— Ощутили ли вы атмосферу дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Конечно, полный стадион! Всю неделю замечал за болельщиками, что это важный матч. У меня просили автографы и говорили: «Ты должен обыграть «Спартак». Я понимаю, что это что-то особенное.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вернулся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 очками остается на пятой строчке.

Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
  • Чернобог

    Этот мужчина заслуживает уважения, его речи мне нравятся, как и его работа! Дайте человеку нормального нападающего, купите!!!

    05.10.2025

  • 199

    Браво Челестини! Без истерики прибил пищевик.

    05.10.2025

    • Мостовой — о возможном уходе Малышева из «Спартака»: «Пришел, ушел — ну и ладно»

    «Балтика» — «Динамо» Мх: Хиль открыл счет с пенальти перед перерывом
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

