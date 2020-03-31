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Евсеев заявил, что для него образец не Симеоне, а Гвардьола

06:45
Вадим Евсеев и Ваерий Карпин. Фото Валерий Шахов
Вадим Евсеев и Ваерий Карпин. Фото Валерий Шахов
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, на кого предпочитает ориентироваться. Отвечая на вопрос о футболе Диего Симеоне из «Атлетико», российский специалист в качестве образца назвал экс-тренера «Барселоны» Хосепа Гвардьолу из «Манчестер Сити».

— Нет, для меня Симеоне не образец, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Для меня образец — Гвардьола.

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