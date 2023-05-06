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6 мая, 23:25

Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина

Кирилл Бурдаков
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Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В матче 26-го тура РПЛ «Факел» победил «Ростов» со счетом 2:0. Новый главный тренер воронежцев Вадим Евсеев выиграл четвертую из пяти встреч с Валерием Карпиным. Три раза специалист добивался успеха с «Уфой», которую возглавлял в 2019-2020 годах.

Все матчи команд Вадима Евсеева и Валерия Карпина

Дата

Турнир

Город

Команда Евсеева

Команда Карпина

Счет

07.04.2019

Чемпионат

Уфа

Уфа

Ростов

1:0

18.08.2019

Чемпионат

Уфа

Уфа

Ростов

2:0

08.07.2020

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Уфа

Ростов

2:1

23.08.2020

Чемпионат

Уфа

Уфа

Ростов

0:1

06.05.2023

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Факел

Ростов

2:0

Итого: +4=0-1, мячи 7-2.

Евсеев лидирует по проценту побед над главным тренером сборной России среди специалистов, которым команды Карпина противостояли более двух раз. Чаще 47-летнего специалиста обыгрывали Юрий Семин (пять), Виктор Гончаренко, Сергей Семак (по шесть) и владеющий рекордом Леонид Слуцкий (восемь раз).

Все тренеры, которые обыграли Валерия Карпина больше двух раз

Тренер

Команды

Матчи

Победы

% побед

Леонид Слуцкий

ЦСКА, Рубин

16

8

50,00

Сергей Семак

Зенит

10

6

60,00

Виктор Гончаренко

ЦСКА, Краснодар, Урал

12

6

50,00

Юрин Семин

Локомотив

10

5

50,00

Вадим Евсеев

Уфа, Ростов

5

4

80,00

Владимир Федотов

Оренбург, Сочи, ЦСКА

7

4

57,14

Рашид Рахимов

Амкар, Терек/Ахмат, Уфа

9

4

44,44

Лучано Спаллетти

Зенит

9

4

44,44

Игорь Черевченко

Локомотив, Арсенал, Химки

6

3

50,00

Миодраг Божович

Москва, Динамо, Ростов, Арсенал, Крылья Советов

10

3

30,00

Курбан Бердыев

Рубин, Ростов

13

3

23,08
Вадим Евсеев
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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