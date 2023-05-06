Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина

В матче 26-го тура РПЛ «Факел» победил «Ростов» со счетом 2:0. Новый главный тренер воронежцев Вадим Евсеев выиграл четвертую из пяти встреч с Валерием Карпиным. Три раза специалист добивался успеха с «Уфой», которую возглавлял в 2019-2020 годах.

Все матчи команд Вадима Евсеева и Валерия Карпина

Дата Турнир Город Команда Евсеева Команда Карпина Счет 07.04.2019 Чемпионат Уфа Уфа Ростов 1:0 18.08.2019 Чемпионат Уфа Уфа Ростов 2:0 08.07.2020 Чемпионат Ростов-на-Дону Уфа Ростов 2:1 23.08.2020 Чемпионат Уфа Уфа Ростов 0:1 06.05.2023 Чемпионат Ростов-на-Дону Факел Ростов 2:0

Итого: +4=0-1, мячи 7-2.

Евсеев лидирует по проценту побед над главным тренером сборной России среди специалистов, которым команды Карпина противостояли более двух раз. Чаще 47-летнего специалиста обыгрывали Юрий Семин (пять), Виктор Гончаренко, Сергей Семак (по шесть) и владеющий рекордом Леонид Слуцкий (восемь раз).

Все тренеры, которые обыграли Валерия Карпина больше двух раз