Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина
В матче 26-го тура РПЛ «Факел» победил «Ростов» со счетом 2:0. Новый главный тренер воронежцев Вадим Евсеев выиграл четвертую из пяти встреч с Валерием Карпиным. Три раза специалист добивался успеха с «Уфой», которую возглавлял в 2019-2020 годах.
Все матчи команд Вадима Евсеева и Валерия Карпина
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Команда Евсеева
|
Команда Карпина
|
Счет
|
07.04.2019
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Ростов
|
1:0
|
18.08.2019
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Ростов
|
2:0
|
08.07.2020
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Уфа
|
Ростов
|
2:1
|
23.08.2020
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Уфа
|
Ростов
|
0:1
|
06.05.2023
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Факел
|
Ростов
|
2:0
Итого: +4=0-1, мячи 7-2.
Евсеев лидирует по проценту побед над главным тренером сборной России среди специалистов, которым команды Карпина противостояли более двух раз. Чаще 47-летнего специалиста обыгрывали Юрий Семин (пять), Виктор Гончаренко, Сергей Семак (по шесть) и владеющий рекордом Леонид Слуцкий (восемь раз).
Все тренеры, которые обыграли Валерия Карпина больше двух раз
|
Тренер
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА, Рубин
|
16
|
8
|
50,00
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
10
|
6
|
60,00
|
Виктор Гончаренко
|
ЦСКА, Краснодар, Урал
|
12
|
6
|
50,00
|
Юрин Семин
|
Локомотив
|
10
|
5
|
50,00
|
Вадим Евсеев
|
Уфа, Ростов
|
5
|
4
|
80,00
|
Владимир Федотов
|
Оренбург, Сочи, ЦСКА
|
7
|
4
|
57,14
|
Рашид Рахимов
|
Амкар, Терек/Ахмат, Уфа
|
9
|
4
|
44,44
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
9
|
4
|
44,44
|
Игорь Черевченко
|
Локомотив, Арсенал, Химки
|
6
|
3
|
50,00
|
Миодраг Божович
|
Москва, Динамо, Ростов, Арсенал, Крылья Советов
|
10
|
3
|
30,00
|
Курбан Бердыев
|
Рубин, Ростов
|
13
|
3
|
23,08
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5