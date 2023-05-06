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6 мая, 23:26

Шишкин: «Спартак» будет играть с «Зенитом» на победу и будет иметь достаточно шансов забить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил шансы красно-белых на то, чтобы увезти очки из Петербурга.

Матч против «Зенита» состоится в воскресенье, 7 мая, на «Газпром Арене».

«Матчи «Спартака» и «Зенита» всегда стояли особняком, тем более, если петербуржцы победят, то они станут чемпионами досрочно. И, конечно, «Зениту» было бы вдвойне приятно отпраздновать на своем поле завоевание золотых медалей победой над «Спартаком». Но «Спартак» сам борется за второе место, и Абаскаль не такого формата тренер, чтобы выстраивать игру с расчетом только на ничью. Поэтому красно-белые будут играть в Петербурге на победу, хорошо подготовятся к этому матчу.

Кроме того, против сильных команд всегда легче играется, помню по своему опыту. А против «Зенита» — особенно. Соперник сам играет и дает играть. Так что игра будет интересная, и у «Спартака» будет достаточно шансов, чтобы забить. И будут возможности атаковать — у команды это получается всегда. А у «Зенита» есть проблемы в обороне», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Роман Шишкин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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