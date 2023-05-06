Игнатьев: «Динамо» в очередной раз не смогло себя зарекомендовать»

Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Динамо» над «Химками» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

«Динамо» в очередной раз не смогло себя зарекомендовать. Вся игра прошла обыденно, «Химки» не предложили ничего новаторского, но в то же время не уступали динамовцам до удаления. В общем-то пенальти Смолова, решивший исход матча, был одним из немногих опасных моментов», — приводит слова Игнатьева портал «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.