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Евсеев рассказал, кто из легионеров «Уфы» временно покинул Россию

21:15
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров., AFP
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров., AFP
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о беседе с легионерами команды. Он сообщил, кто из них временно покинул Россию. Сезон в Тинькофф российской премьер-лиге прерван из-за коронавируса.

«Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам, — написал Евсеев в Instagram. — Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве. Поговорили о работе во время паузы, о тех решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему. Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку. Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолётом с другими игроками премьер-лиги. Все отдают себе отчёт, что вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождём ещё немного. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

 

Поговорили о работе во время паузы, о тех решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему. Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку.

Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолетом с другими игроками премьер-лиги. Все отдают себе отчет, что вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождем еще немного».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-7hD7oDCul/

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