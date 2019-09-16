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Евсеев остался доволен ничьей «Уфы» с «Динамо»

22:20
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничейного результата в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что его команда получила одно очко в копилку.

— Доволен результатом, сыграли вничью, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Одно очко в копилку. «Уфа» перевернула игру? Все наоборот, у «Динамо» были моменты у ворот «Уфы» во втором тайме. В первом такого не было. «Динамо» перехватывало мяч и могло наказать нас за ошибки и обрезы. Как сегодня сыграл Игбун? Не забил. Вот и весь ответ.

Динамо — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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