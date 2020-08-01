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Евсеев объяснил, почему «Уфа» играет от обороны

22:00
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему прививает команде оборонительный стиль игры.

— Давайте объективно. Вот мы будем исповедовать, как вы говорите, атакующий футбол, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер» в программе «Инсайдеры». — Если мы пропускаем два, то нам нужно забить три, правильно? Мы это можем в таком состоянии? Вот вам и ответ.

Для меня главное в футболе — это результат. Если команда выполняет установку: не пропустить, не дать создавать моменты у наших ворот, то я этим доволен.

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