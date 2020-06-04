Евсеев и команда вернулись в Уфу

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. Команда вернулась в город после тренировочного сбора в Аше.

«Уфа за эти 17 дней практически не изменилась, — написал Евсеев в Instagram. -Но перемены все же есть и как всегда к лучшему. Автобус привез нас к «Нефтянику» и я сразу пошел смотреть поле. Еще идут последние работы. Даже не работы, а отладка. Работники утрамбовывают крошку. Проведем в воскресенье первую тренировку и тогда уже смогу дать более четкую оценку. Но визуально поле нравится. Светлое, красивое, новое. Телевизионная картинка будет яркой».

Первый матч в Тинькофф-чемпионате России после паузы из-за пандемии коронавируса «Уфа» проведет 21 июня против «Тамбова». Начало в 15.00 по московскому времени.