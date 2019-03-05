Евгений Турбин рассудит "Динамо" и "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
На московском дерби между "Динамо" и "Спартаком" в воскресенье, 10 марта, будет работать Евгений Турбин.
9 марта, суббота:
"Крылья Советов" – "Енисей": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА – "Рубин": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
10 марта, воскресенье:
"Ростов" – "Арсенал": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Зенит" – "Уфа": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Динамо" – "Спартак": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Анжи" – "Локомотив": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
11 марта, понедельник:
"Ахмат" – "Урал": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Краснодар" – "Оренбург": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Евгений Турбин
- Оренбург (футбол)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Алексей Матюнин
- Кирилл Левников
- Алексей Сухой (судья)
- Николай Волошин (судья)
- Павел Кукуян