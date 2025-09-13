Плющенко: «Что читать — на усмотрение спортсменов. Нельзя делать какие-то рамки»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Что читать — на усмотрение спортсменов. Хотят они читать — пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах или, например, заниматься по 8 часов на футбольном поле — у каждого свое. Каждый индивидуален. Нельзя делать какие-то рамки», — сказал Плющенко «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.