Плющенко призвал Батракова переходить в европейский клуб: «На голову-две выше всех»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Слежу за Батраковым. Мне он очень симпатичен. Умница! Конечно, ему надо двигаться за границу, однозначно играть в топ-клубах и расти там. Он на голову-две выше всех. Кирилл Глебов из ЦСКА тоже очень хороший футболист», — сказал Плющенко «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков в 10 матчах во всех турнирах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.