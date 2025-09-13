Плющенко призвал Батракова переходить в европейский клуб: «На голову-две выше всех»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Слежу за Батраковым. Мне он очень симпатичен. Умница! Конечно, ему надо двигаться за границу, однозначно играть в топ-клубах и расти там. Он на голову-две выше всех. Кирилл Глебов из ЦСКА тоже очень хороший футболист», — сказал Плющенко «СЭ».
В сезоне-2025/26 Батраков в 10 матчах во всех турнирах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
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