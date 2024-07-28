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Евгений Марков — о штрафе Брызгалова за разбитые лампочки: «Сейчас все дорого стоит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Факела» Евгений Марков поделился мнением о наказании защитника Сергея Брызгалова, которого оштрафовали за разбитые лампочки на «ВТБ Арене» после удаления в игре 1-го тура с «Динамо» (1:3).

Марков был удален в матче 2-го тура с «Акроном» (0:2).

«Брызгалов? Я ничего не бил после удаления. Брызгалова оштрафовали на 50 000? Значит, по делу. Не велик ли штраф за лампочки? Сейчас все дорого стоит», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

КДК РФС оштрафовал Брызгалова на 50 тысяч рублей за поведение после матча 1-го тура РПЛ с «Динамо». В конце второго тайма защитник получил вторую желтую карточку и отправился в подтрибунное помещение, где ударил по стене и повредил световые панели.

Источник: РБ Спорт
Евгений Марков
Сергей Брызгалов
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
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 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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