Евгений Кафельников назвал катастрофой поражение «Спартака» от «Нижнего Новгорода»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).
«Вы должны мне приплачивать, чтобы я давал вам комментарии по тому, что увидел, — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой. — Потому что здравым смыслом тут что-то объяснять у меня не хватает словарного запаса. Счет мы видим — 2:1 в пользу «Нижнего Новгорода». Это катастрофа: у команды три очка после трех туров. Если мы говорим о том, что команда рассчитывает на призовые места в чемпионате».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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