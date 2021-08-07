Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) высказался о ситуации в клубе.

— «Спартак» не сделал ни одного приобретения, теперь у клуба нет спортивного директора. Вас это напрягает?

— Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация — яснее. Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы. У нас есть гендиректор, президент клуба. Остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам.

5 августа спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов подписал документы об уходе из клуба. Причиной были названы разногласия с акционером клуба.