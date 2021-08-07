Руй Витория: «Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация — яснее»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2) высказался о ситуации в клубе.
— «Спартак» не сделал ни одного приобретения, теперь у клуба нет спортивного директора. Вас это напрягает?
— Хотел бы, чтобы все было лучше, а ситуация — яснее. Надеюсь, все наладится в ближайшее время. Мы постоянно находимся в контакте с отделом клуба, который отвечает за трансферы. У нас есть гендиректор, президент клуба. Остается только адаптироваться к текущим обстоятельствам.
5 августа спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов подписал документы об уходе из клуба. Причиной были названы разногласия с акционером клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю