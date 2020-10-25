Евгений Чернов: «Раньше благоговел перед партнерами: «О, Халк! Сыграю поаккуратнее»

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов остался доволен дебютом клуба в Лиге чемпионов. Кубанцы 20 октября сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Также футболист поделился мнением, за счет чего ему удалось прогрессировать в последние годы.

Я очень рад, что и у клуба, и у меня случилось такое важное событие. Понравилось, как мы сыграли. Держали концентрацию до последних минут. Играли дисциплинировано, что принесло результат. Очко на выезде в Лиге чемпионов — очень хорошо, будем работать дальше.

— У команды были кадровые потери. Отсутствовали три лидера полузащиты, давно не играет Ари. Как справились с ситуацией?

— «Краснодар» — это не только 11 игроков стартового состава, в команде больше 20 человек. Каждый готов выйти и помочь, если есть необходимость. Мы справились во Франции, а когда ребята вернутся в строй, заиграем еще лучше.

— У вас случился профессиональный рост — успехи в «Ростове», переход в «Краснодар». Что стало драйвером прогресса?

— Я повзрослел и переоценил какие-то вещи. Раньше слишком благоговел перед знаменитыми партнерами: «О, Халк! Я же тебя раньше только по телевизору видел! Ну, тут я тебя трогать не буду, сыграю поаккуратнее...» Но в «Ростове» я изменился. Там тоже собраны очень квалифицированные футболисты, но я почувствовал себя с ними наравне. Повзрослел, успокоился и стал чувствовать себя гораздо увереннее. Как в коллективе, так и на поле. Благодарен тренерскому штабу «Ростова», который поверил в меня и помог раскрыться. В «Краснодаре» тоже отличные специалисты — уверен, здесь я стану еще сильнее.