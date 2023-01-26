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Агент Ненахова — о возможном уходе защитника из «Локомотива»: «Это глупости, даже комментировать не хочется»

Мария Гусева
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Футбольный Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, отреагировал на информацию о том, что железнодорожники хотят расстаться с игроком.

«Это глупости, тут даже комментировать ничего не хочется. У Максима контракт с «Локомотивом» и, более того, он много работает, и очень серьезно готовится к сезону, чтобы помочь команде в решении поставленных задач», — цитирует Metaratings.ru Клюева.

Контракт 24-летнего защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Ненахов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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