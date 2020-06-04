«Если мы не выиграем, то это вы не тренер». Аршавин рассказал об установке Адвоката на финал Кубка УЕФА

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу финала Кубка УЕФА-2007/08 с «Рейнджерс» (2:0).

— На тренировке перед матчем Дик Адвокат сказал, что если мы не выиграем, то мы не команда, — вспомнил Аршавин. — Какая-то такая была мысль. Тогда пришлось ему ответить: «Если мы не выиграем, то это вы не тренер». Все считали нас фаворитами в финале, ведь «Рейнджерс» с большим трудом прошел «Фиорентину».

— Игровой день чем-то отличался от обычного?

— Я помню, выбирал, какие бутсы надеть — новые покрасивее или старые, но удобные. Выбор пал на старенькие.

— Что вы чувствовали, выходя на поле стадиона в Манчестере?

— Для меня по ощущениям это вторая игра, после матча России с Англией в «Лужниках». Атмосфера была потрясающая, нет свободных мест, люди поют... Это то, о чем мечтает каждый футболист.

— Когда поняли, что предстоит долгая борьба с массивной обороной «Рейнджерс»?

— С самого начала было ясно, что шотландцы будут стоять в штрафной. Все зависело от того, насколько быстро мы сможем добраться до ворот и забить. Я помню, что пробивать ту защиту было очень тяжело, старался упрощать свою игру, чтобы обезопасить свои ворота. Наверное, из-за этого было не так много моментов. В основном, были удары издали. Можно было в первом тайме пенальти поставить за игру рукой.

— Первый гол и ваша передача на Денисова. Помните момент?

Мне скинули мяч, я сместился немного после ввода мяча из аута, а дальше удалось из обычной ситуации найти нетривиальный выход. Отдал гениальный пас, после чего Гарик реализовал выход один на один. Мне нужно было отдать передачу с достаточной силой, чтобы мяч прошел между ног защитника, и он не успел их сомкнуть, но в то же время, не слишком сильно, чтобы Игорь смог ее догнать. По-другому передача не проходила в принципе. Слева набегал Файзулин — я мог остановить мяч, мог левой ногой убирать вправо, мог ждать, пока Файзулин наберет скорость, но все это замедляло атаку. Решение отдать Денисову не было очевидным, нужно было понять, как грамотно отдать.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись финального матча Кубка УЕФА-2007/08 между «Зенитом» и «Рейнджерс». Начало трансляции в 20:00.