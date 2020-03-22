«Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо». Евсеев поделился жизненным опытом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился своим опытом неудач на разных местах работы и призвал не бояться кризисов и перемен.

— Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми.

Умер «Сатурн». Нам остались должны, приличные деньги, которых мы так и не увидели.

Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате.

Клубы премьер-лиги!

Конечно, у меня были какие-то накопления. Я вырос в простой советской семье, мы жили небогато и привычка бережно относиться к деньгам у меня, думаю, из детства.

Но все равно, видеть как закрывается твое рабочее место, было очень тяжело. Мысли были тяжелыми.

Однако потом жизнь все равно возвращала долги. Возникали новые предложения, появлялись новые команды. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны.

Поэтому хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис.

Главное — не болейте!