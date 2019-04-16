"Если бы я знала, я бы пришла с диктофончиком!" Свидетель - о поведении Кокорина и Мамаева в кафе

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Екатерина Добмровская, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Напомним, что сегодня в Пресненском районном суде проходит очередное заседание по делу о двух драках с участием компании.
– Компания варилась в собственном соку?
– Да.
– Их непристойное, на ваш взгляд, поведение, выходило за рамки их компании?
– Я этого не заметила.
– Тогда почему вы решили, что это плохо кончится?
– Сейчас объясню! Ко мне-то было это обращение! С неким негативном. Подумала, лучше я уйду – мало ли до какой степени все это дойдет.
– То есть, это ваше предположение.
– Кто вел себя более шумно – ребята или девчонки? – уточняет Стукалова.
– В равной степени. Может, ребята погромче себя вела. Я не записывала. Вот если бы я знала, я бы пришла с диктофончиком!
Ромашов ходатайствует об оглашении показаний свидетели с предварительного следствия.
– Свидетель несколько раз использовала фразу "Тетя, куда ты смотришь?" На предварительном следствии вы об этом не сообщали. Почему?
– Тогда я об этом забыла.
– А сейчас вспомнили?
– Да.
– Под влиянием гособвинителя? Протест. (Дмитрий Зеленов)
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