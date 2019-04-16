"Если бы я знала, я бы пришла с диктофончиком!" Свидетель - о поведении Кокорина и Мамаева в кафе

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Екатерина Добмровская, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Напомним, что сегодня в Пресненском районном суде проходит очередное заседание по делу о двух драках с участием компании.

– Компания варилась в собственном соку?

– Да.

– Их непристойное, на ваш взгляд, поведение, выходило за рамки их компании?

– Я этого не заметила.

– Тогда почему вы решили, что это плохо кончится?

– Сейчас объясню! Ко мне-то было это обращение! С неким негативном. Подумала, лучше я уйду – мало ли до какой степени все это дойдет.

– То есть, это ваше предположение.

– Кто вел себя более шумно – ребята или девчонки? – уточняет Стукалова.

– В равной степени. Может, ребята погромче себя вела. Я не записывала. Вот если бы я знала, я бы пришла с диктофончиком!

Ромашов ходатайствует об оглашении показаний свидетели с предварительного следствия.

– Свидетель несколько раз использовала фразу "Тетя, куда ты смотришь?" На предварительном следствии вы об этом не сообщали. Почему?

– Тогда я об этом забыла.

– А сейчас вспомнили?

– Да.

– Под влиянием гособвинителя? Протест. (Дмитрий Зеленов)

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