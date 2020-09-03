РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Еськов принял решение взять паузу в работе. Он признает свои ошибки

12:26
Алексей Еськов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Еськов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов принял решение взять паузу в карьере. К Еськову возникли вопросы по матчу «Ростов» — «Уфа» (1:2), на прошлой неделе он не прошел проверку на полиграфе.

— Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные, — приводит цитату Хачатурянца комментатор Нобель Арустамян в своем Instagram-канале. — Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление; спортивные травмы, ошибки — их Еськов признает.

Как арбитр Еськов судил матч «Ростов» — «Уфа»? В очереди на детектор лжи его ВАР Волошин?

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/246

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 45244
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир