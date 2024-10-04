Аршавин: «Надеюсь, в фильме покажут правдивую историю о Черенкове, чтобы у людей сохранилась память о нем»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от фильма об экс-игроке и тренере «Спартака» Федоре Черенкове. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легенды красно-белых.

«Я, конечно же, мало его застал. Помню его именно в белой майке «Спартака» почему-то и когда его провожали в старых «Лужниках», по-моему, это матч с «Наполи», был. Но та любовь и то, что о нем рассказывают те фрагменты, которые мы видим, безусловно, показывают, что «Спартак» через 100, 200, 300 лет будут брать и Старостин, и еще кто-то, и Федор Черенков, конечно. Его очень любили, плюс он играл в то время, когда из «Динамо» Киев почти все в сборной были, и он был как антипод этой команды — его то приглашали, то нет. Надеюсь, в фильме покажут максимально правдивую историю о нем, чтобы сохранилась память у людей, детей, которые его, как я, мало видели или не видели вообще, чтобы они понимали, что это был отличный футболист о хороший человек», — сказал Аршавин.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.