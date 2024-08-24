ЭСК РФС поддержала все решения арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Факел»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Факела» по итогам матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3), сообщает пресс-служба РФС.
Воронежский клуб просил разобрать момент с засчитанным на 9-й минуте голом защитника «Спартака» Срджана Бабича, а также назначенным в ворота «Факела» пенальти на 58-й минуте встречи.
Комиссия пришла к выводу, что арбитр Сергей Иванов правильно засчитал взятие ворот воронежцев на 9-й минуте игры.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела факта очевидного нарушения правил со стороны игрока атакующей команды «Спартак-Москва» №6 Срджана Бабича в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Факел» №47 Сергеем Божиным, так как внимание атакующего игрока было полностью сконцентрировано на возможности сыграть в мяч, в который он сыграл в честной манере. А вот внимание защитника было сконцентрировано только на том, чтобы задержать соперника и не дать ему сыграть в мяч», — говорится в заявлении.
Также комиссия единогласно поддержала решение судьи назначить пенальти в ворота «Факел» на 58-й минуте.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Факел» №72 Мохаммед Сенхаджи в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №9 Манфредом Угальде в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являются наказуемыми, так как он совершил фол по неосторожности, зацепив ногу соперника, не дав ему возможности контролировать мяч», — отмечается в заявлении.
После шести туров РПЛ воронежская команда занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 4 очка. «Спартак» (11) идет на четвертой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
16
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|4
|1
|0