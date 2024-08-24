«Ахмат» — «Химки»: гости выигрывают после первого тайма

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«Химки» после первого тайма на выезде обыгрывают «Ахмат» в матче 6-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 32-й минуте забил Резиуан Мирзов.