Чернов — после ничьей с «Зенитом»: «Провел две тренировки, но хотел помочь команде»
Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопросы после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
— Две тренировки провел с командой, — начал Чернов. — Мало времени прошло. Все равно хотел помочь команде. Очень хотел сюда приехать. Рад, что вышел на поле. Надеюсь, получу свои минуты в Кубке против махачкалинского «Динамо».
— Удивил состав «Зенита»?
— Да нет, все понимали прекрасно. Думаю, все понимали, что они будут играть.
— На основании чего?
— С тренировки видео тоже показывают. Вы же крутите по телевизору. Видели, что они тренируются и готовились, что они будут играть.
— «Зенит» две игры подряд завершает вничью. Показатель ли это, что с ними можно и нужно бороться?
— Только шесть туров прошло. Три-четыре игры уверенно провели. Потом, может, какой-то спад у них произошел. Посмотрим, как они будут выбираться из этого. Но не знаю, надо отталкиваться от своей игры. У нас тоже хороший отрезок намечается.
— Какие эмоции в раздевалке? Больше разочарование или счастье?
— Счастье — нет. Не думаю, что ребята зашли в раздевалку и радовались. Хотели победить. Тем более, после удаления шансов стало намного больше. Неплохая игра с нашей стороны была. Может быть, Барко забил бы или Латышонок не выручил, — сказал Чернов.
«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
16
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|4
|1
|0