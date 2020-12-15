ЭСК РФС: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой»

«Уфа» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1), сообщает сайт РФС.

Клуб просил дать оценку в эпизодах с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ротора» на 67-й минуте и невынесением второго предупреждения в матче игроку «Ротора» Сергею Макарову на 73-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 67-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а ее движение направлено к мячу.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Ротора» Сергею Макарову на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки. Взаимное расположение футболиста «Уфы» Тимура Жамалетдинова и его партнеров по команде не позволяет сделать вывод о наличии свободного пространства и/или преимущества в количестве игроков, имеющих возможность развить данную атаку в кратчайшие сроки.